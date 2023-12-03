Araca çarpan motosiklet sürücüsü Mehmet Yılmaz ağır yaralandı

Dün ve bugün erken saatlerde meydana gelen 5 trafik kazasından 4’ü hasarla atlatıldı… 3 kazanın nedeni alkollü sürüşten kaynaklandığı bildirildi.

İncirli köyünde dün sabah meydana gelen kazada, araca çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın basın bültenine göre, kaza saat 07.00 sıralarında İncirli’de oldu.

Aşık Veysel Sokak’ta HF 857 plakalı motosikletiyle günbeye seyreden Mehmet Yılmaz (E-64), yolun sonuna geldiğinde, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Akdeniz Sokağa giriş yapınca o esnada bahse bu sokakta doğuya doğru seyreden Tolgay Yavuz (E-48) yönetimindeki LY 928 plakalı salon aracın sol ön yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Yılmaz, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kafa travması ve beyin kanaması teşhisiyle, Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.

4 kazadan 3’ünde alkol etken

İkisi Lefkoşa’da ikisi de Gazimağusa’da meydana gelen dört trafik kazası ise hasarla atlatıldı, kazalarda yaralanan olmadı. Dört kazadan üçünde sürücülerin alkollü olduğu belirlendi.

Lefkoşa’da bu sabah 01.30 sıralarında Osman Örek Caddesi’nde ME 138 plakalı salon aracıyla doğu istikametine seyreden Kadriye Mirka (K-24), Mehmet Akif Caddesi yol kavşağındaki trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yanmasına rağmen kırmızı ışığa uymayıp dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu, o esnada tarafında yeşil ışık yandığı için sağından yoluna devam eden Talat Ürer (E-56) yönetimindeki KE 489 plakalı salon aracın önünü tıkadı. İki aracın çarpışmasında yaralanan olmadı.

Yine Lefkoşa’da 04.30’daki kaza ise Osman Paşa Caddesi’nde oldu. Mehmet Güner (E-22), 152 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ES 698 plakalı salon araçla doğu istikametine seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan Şehitler Abidesi çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve çemberde sağdan gelen araçların geçmesi için duran Levent Baykara (E-46) yönetimindeki TGJ 522 plakalı aracın arkasına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Gazimağusa’da kaza yapan iki aracın sürücüsü de alkollü

Gazimağusa’da bu sabah 04.30’daki kazada 164 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Mehmet Oktar Önder (E-22), LJ 966 plakalı salon aracıyla Mustafa Kemal Bulvarı’nda seyrederken Anıt çemberi etrafındaki betona çarptı. Kaza yaralanma olmadan atlatıldı.

Gazimağusa’daki ikinci kaza 06.00 sıralarında Sincan Sokak’ta meydana geldi. Sviatoslav Korniel (E-20) 156 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HZ 063 plakalı salon araçla güneye doğru seyrettiği sırada Eko Mar önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete seyreden Hürkan Demirkan (E-27) yönetimindeki THH 341 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.