Araç Kiralamadan Önce Sorulması Gereken 7 Soru

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Araç kiralama işlemleri sırasında mağduriyet yaşamamak için bazı soruların yanıtlarını öğrenmeniz gerekiyor. Hem kiralama işlemini yapacağınız firmaya hem de kendinize sormanız gereken sorulardan bazılarını hemen aktaralım.

Aracın Bakımları Yapıldı Mı?

Bakımları ve kontrolleri ihmal edilmiş bir araç ile yola çıkmak hayatınızı riske atmanız anlamına gelir. Bu nedenle mutlaka rutin kontrolleri yapılmış ve bakımı da düzenli olarak gerçekleştirilen bir aracı kiralama özen gösterin.

Aracı Nereden Teslim Alacaksınız?

Kiraladığınız aracı teslim almak için kilometrelerce yol gitmek istemezsiniz. Bu durum aracı teslim etmeniz gereken zaman için de geçerlidir. Dolayısıyla aracınızı nereden teslim alacağınızı ve nereye teslim edeceğinizi öğrenmeniz gerekiyor. Olabildiğince size yakın bir yerden aracı teslim almanızı sağlayan firmalara yönelin.

Araç Kiralama Firması Güvenilir Mi?

En önemli sorulardan biri de budur. Güvenilir bir platform üzerinden araç kiralama işlemini yapmanız, mağdur olmanızı önleyecektir. Araç kiralama sektöründe de güvenilir olmayan çok sayıda firma bulunduğunu unutmayın. Dürüst ve güvenilir bir hizmet almak için Yolcu360.com gibi güvenilir bir platforma yönelmeye özen gösterin.

Sözleşmeyi Okudunuz Mu?

Araç kiralama sözleşmesini okuyanların sayısı maalesef az ve bu da ilerleyen zamanlarda sıkıntı yaşamanıza neden olabilir. Bu nedenle kiralama işlemini tamamlamadan önce mutlaka araç kiralama sözleşmesini okumalısınız.

Araç Filosu Geniş Mi?

Kiralama işlemini yapacağınız firmanın ne kadar seçenek sunduğu da önemlidir. Kullanmaya alışkın olduğunuz ya da ihtiyacınıza uygun bir araç bulmak için karşınıza geniş bir seçenek yelpazesi çıkmalıdır. Sadece birkaç araç arasından seçim yapmak yerine daha fazla sayıda seçenek sunan firmaları tercih edin.

İhtiyacınıza Uygun Mu?

Seçtiğiniz aracın sizin ihtiyacınıza uygun olup olmadığını da gözden geçirin. Çok sayıda eşya ile yola çıkacaksanız bagajı geniş bir araca yönelmek de ihtiyaca uygun seçim yapmak anlamına gelir.

Fiyat Uygun Mu?