Araç Kiralama İşlemlerinde Gizli Ücretlerden Nasıl Kaçınılır?

Araç kiralama hizmetleri günlük araç ihtiyaçları ve seyahat planları için son zamanlarda sıkça tercih edilmektedir. Ancak birçok kullanıcı, kiralama sırasında karşılaşılabilecek gizli ücretler nedeniyle beklenmedik maliyetlerle karşı karşıya kalabilir. Bunun için kiralık araç seçimi, teslim alma ve bırakma süreçlerinde bazı unsurlara dikkat edilmelidir. Araç kiralama işlemlerinde karşılaşılabilecek gizli ücretlerden kaçınmak için göz önünde bulundurulması gerekenler yazımızda.

Ekstra Sigorta Ücretlerini Kontrol Edin

Araç kiralama firmaları kiralama süreçlerinde ekstra sigorta teklif edebilirler. Bu sigorta hizmetlerine gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını değerlendirmek sizi kiralama süreçlerindeki ekstra ücretlerden kurtaracaktır. Eğer kiralanacak araçta temel sigorta hizmetleri bulunuyorsa diğer teminatlara ihtiyaç duymayabilirsiniz. Bunun için araçları değerlendirirken sigorta bilgilerini ve araç kiralama fiyatlarını detaylı bir şekilde incelemekte fayda var.

Depozito ve Ücretlendirme Politikaları

Araç kiralama firmaları araç teslim edildiğinde bir depozito talep edebilir veya kredi kartı blokaj işlemi gerçekleştirebilir. Blokaj kiralama süresince belirli bir tutarın hesabınızdan geçici olarak alınması anlamına gelir. Blokaj tutarının iade süresi ise kiralama şirketine bağlı olarak değişir. Beklenmedik sürprizlerle karşılaşmamak için bu işlemlerin detaylarını önceden öğrenilmesi gerekir. Zira firmaların depozito ve ücretlendirme politikaları farklı olabilir.

Yakıt Politikalarını İnceleyin

Yakıt politikaları gizli ücretlerle karşılaşmanız sebep olabilecek bir diğer unsurdur. Çoğu kiralama şirketi aracı belirli bir yakıt seviyesinde teslim edilmesini talep etmektedir. Örneğin, dolu al – dolu bırak veya boş teslim alıp boş teslim etmek yaygın yakıt politikalarıdır. Araç belirtildiği yakıt miktarıyla teslim edilmediği takdirde fazladan ücret talep edilebilir. Yakıt politikasını önceden öğrenmek ve teslim ederken buna dikkat etmek, ekstra masraflardan kaçınmanıza yardımcı olur. Bunun için araç kiralama sözleşmesini detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Teslim Saatlerini Gözden Geçirin

Araç kiralama firmaları sözleşmede belirtilen zamandan erken veya geç teslimlerde ekstra ücret talep edilebilir. Çoğu kiralama şirketi teslim alma ve teslim et süreçlerinde belirli bir esneklik sağlasa da bazı şirketler ekstra ücretlendirme uygulayabilir. Bunun için kiralama süresini belirlerken tam ihtiyaç duyduğunuz süreyi hesaplayarak sözleşmenizi buna göre düzenlenmesi oldukça önemlidir. Kiralanan aracı erken veya geç teslim etme durumlarında ücretlendirme politikasını öğrenmek için ilgili araç kiralama firmasına da danışabilirsiniz.

Kilometre Politikasını Gözden Geçirin

Kiralık araçlarda belirlenen günlük veya toplam kilometre sınırını aşmanız durumunda, ekstra ücret talep edilebilir. Bu ücretlendirme genellikle km başına olarak uygulanmaktadır. Özellikle uzun mesafe seyahatler planlanıyorsa araç kiralama sözleşmesindeki kilometre sınırının yeterli olduğundan emin olmanız gerekir. Ayrıca km sınırını aştığınız durumda ne kadar ücret ödemeniz gerektiğini de öğrenmelisiniz. Uzun dönem araç kiralama hizmetlerinde genellikle km sınırı uygulanmamaktadır. Ancak günlük ve haftalık araç kiralama hizmetlerinde bu politikayı görmeniz mümkün.