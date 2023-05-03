Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu'nda bu sabah bir araç bisikletliye çarptı, bisiklet sürücüsü kaza sonrası yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu'nda bu sabah 09.15 sıralarında 45 yaşındaki Baba Murat Gulliyev ST 579 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, Bahçeşehir Üniversitesi önlerine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu banket içerisinde bisikleti ile seyreden bisiklet sürücüsü 21 yaşındaki Göksu Özcezarlı'ya çarptı.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.