Araç 3 yayaya çarpması sonucunda, 19 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

Girne - Karakum'da bu akşam bir araç, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan üç yayaya çarptı. Yayalardan 19 yaşındaki Soukaına Kırba adlı kız yaşamını yitirdi.

Kaza, Girne - Karakum'da Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, saat 19.20 sıralarında meydana geldi. 75 yaşındaki Plümer Osman Ertüngü, yönetimindeki HV 548 plakalı araç ile Çatalköy istikametinden Girne istikametine doğru seyrettiği esnada Metropol Süpermarket önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Soukaına KIRBA (K-19), Khaoula FERDOUS (K-21) ve Aya BOULHANNI (K-18)'ya çarptı.

Çarpma sonucu savrulan yaya Soukaına KIRBA karşı istikametten gelmekte olan Serdar ÖZBEK (E-43) yönetimindeki MU 777 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden HV 548 plakalı araç sürücüsü Ertüngü, yine karşı istikametten gelmekte olan Neslişah GÖZÜKEN (K-25) yönetimindeki RZ 028 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaya Soukaına KIRBA olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan yaya Khaoula FERDOUS ve Aya BOULHANNI ile HV 548 plakalı araç sürücüsü Plümer Osman ERTÜNGÜ ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Tünay ERTÜNGÜ (K-78) Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan yaya Aya BOULHANNI Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken diğer yaralıların tedavilerine Girne Dr Akçiçek Hastanesinde devam ediliyor.