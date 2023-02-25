Arabanın çarptığı yaya yaralandı!

Lefkoşa’da dün meydana gelen kazada, yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan 68 yaşındaki Şenel Ünaylıer’e araba çarptı.

39 yaşındaki Fediye Pehlivan, yönetimindeki GV 212 plakalı araç ile Bülent Ecevit Anadolu Lisesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan 68 yaşındaki Şenel Ünaylıer’e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Şenel Ünaylıer, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

“TRAFİK KAZASI

24.02.2023 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Lefkoşa’da Rauf Denktaş Caddesi üzerinde,

Fediye PEHLİVAN (K-39) yönetimindeki GV 212 plakalı araç ile güney istikametine doğru

seyrettiği sırada, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada

yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Şenel ÜNAYLIER (K-68)’e çarpmıştır. Kaza

sonucu yaralanan yaya Şenel ÜNAYLIER, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet

Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, burun kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Kulak

Burun Boğaz servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”