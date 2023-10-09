Arabacıoğlu: Okul müdürleri tam gün eğitim için veli ve çocukları tehdit ediyor

Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi temsilcisi Melek Arabacıoğlu, özellikle Mağusa bölgesindeki okul idarelerinin tam gün eğitim için öğrencileri “eksik yazarız” diyerek tehdit ederek okulda kalmaya zorladığı yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

Okul idarelerinin veli veya çocuklara psikolojik baskı yapma hakkının olmadığını, yasada böyle bir maddenin yer almadığını aktaran Arabacıoğlu, “Tam gün eğitim şartlarını yerine getirmeyen Bakanlık, okul müdürleri aracılığıyla velilere ve çocuklara psikolojik baskı ve tehditle tam gün eğitimi kabul ettirmek için düğmeye bastı” dedi.

Arabacıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

VELİLERİN DİKKATİNE!

Bugün özellikle Mağusa bölgesinden gelen veli şikayetlerine istinaden bir bilgilendirme.

Okul idareleri çocuğunuzu öğle arası ve öğleden sonra da dahil okulda kalmaya zorlayamaz. Sizi tam gün eksik yazarız diye tehdit edemez, korkutamaz, size ve çocuğunuza psikolojik baskı yapamaz. YASADA BÖYLE BİR MADDE YOKTUR!

Tam gün eğitim şartlarını yerine getirmeyen Bakanlık, okul müdürleri aracılığıyla velilere ve çocuklara psikolojik baskı ve tehditle TAM GÜN EĞİTİMİ kabul ettirmek için düğmeye bastı.

Biz veliler bu tehdit ve baskılara asla boyun eğecek değiliz. Bu da böyle biline.