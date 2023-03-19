Araba motorluya çarptı; 1 kişi ağır yaralandı

Gazimağusa Doğu Akdeniz Üniversitesi kampus alanı içerisinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında bir araba, motosikletliye çarptı; kaza sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, araba sürücüsü ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında DAÜ Kampüsü içerisinde gerçekleşti.

22 yaşındaki Shamuhammet Berdıgylyjov, RL 026 plakalı salon aracı ile İşletme Fakültesi önlerindeki çembere geldiğinde, çemberi dönmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu, o esnada çember üzerinde kuzey istikametine doğru seyretmekte olan 23 yaşındaki Umar Ali yönetimindeki UG 538 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Umar Ali, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde beyin kanaması teşhisi ile Nöroloji Servisi’nde müşahede altına alındı.

RL 026 plakalı araç sürücüsü Shamuhammet Berdıgylyjov ise tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.