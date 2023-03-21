“Ara yollardaki araçların kaldırılması konusunda ekiplere yardımcı olalım”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, kanalizasyon çalışmalarını yürüten şirketin aynı anda birden fazla ana arterde kazı yapması nedeniyle trafik akşının olumsuz etkilediğini, bu kapsamda şirket ile acil olarak toplantı yapıp, trafiği aksatacak noktalarda eş zamanlı olarak kazı yapılmaması konusunu konuşacaklarını belirtti.

Uluçay, “Bu esnada belediye zabıta birimimiz, polisimizin de işbirliğiyle ara yollardaki park halindeki araçların kaldırılması konusunda ciddi bir çalışma yürütecek” diyerek, vatandaşlardan özellikle ara yollardaki araçların kaldırılması konusunda ekiplere yardımcı olmalarını talep etti.

Belediye başkanı Uluçay, “Bu durumun bir daha yaşanmaması için tüm taraflarla görüşerek gereken bütün önlemleri alacağız” dediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Şehrimizdeki kanalizasyon çalışmalarını yürüten şirketin aynı anda birden fazla ana arterde kazı yapması maalesef şehir içi trafik akşını fazlasıyla olumsuz etkilemiş durumdadır. Yapılan çalışmalar belli ki yan yollardan trafiğin akacağı varsayımı üzerine kurgulanmış ancak yan yollara park edilen araçlar sebebiyle maalesef bu güzergahlar da sürekli tıkanmaktadır ve şehirde bir noktadan diğerine gitmek herkes için eziyet halini almıştır. Bugün kanalizasyon kazı çalışmalarını yürüten şirket ile acil olarak toplantı yapıyoruz. Sürecin devamında şehir trafiğini aksatacak noktalarda eş zamanlı olarak kazı yapılmaması konusunu konuşacağız. Bu esnada belediye zabıta birimimiz, polisimizin de işbirliğiyle ara yollardaki park halindeki araçların kaldırılması konusunda ciddi bir çalışma yürütecek. Vatandaşlarımızdan ricam özellikle ara yollardaki araçların kaldırılması konusunda ekiplerimize yardımcı olmalarıdır. Şehrin kanalizasyon projesi hepimiz için önemlidir ancak bu projenin şehrin ulaşımını da felç etmemesi gerekir. Bu durumun bir daha yaşanmaması için tüm taraflarla görüşerek gereken bütün önlemleri alacağız.”