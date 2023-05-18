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Ara seçimlerde sandık kurulu başkanlarına 1.800 TL ödeme yapılacak

Ara seçimlerde sandık kurulu başkanlarına 1.800 TL ödeme yapılacak

25 Haziran’da yapılacak ara seçimlerde görev yapacak sandık kurulu başkanlarına 1.800 TL, sandık kurulu üyelerine 1.400 TL ödeme yapılması kararı alındı.

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25 Haziran’da yapılacak ara seçimlerde görev yapacak sandık kurulu başkanlarına 1.800 TL, sandık kurulu üyelerine 1.400 TL ödeme yapılması kararı alındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 230’uncu maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca, seçim günü sandık kurullarında görev yapacak sandık kurulu başkanlarına 1.800 TL + gelir vergisi, sandık kurulu üyelerine 1.400 TL + gelir vergisi ödeme yapılmasına karar verdi.

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