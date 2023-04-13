Ara seçim mi, erken seçim mi?

▶ Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, ara seçim tarihinin belirlenmesi için Meclis’e resmi yazı gönderdiklerini, cevap beklediklerini YENİDÜZEN’e açıkladı.

SİYASİ PARTİLER NE DÜŞÜNÜYOR?

● Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy: Ara seçim, 1 yıl içinde erken seçime dönüşmeli

● Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt: Ayrı ayrı hareket edilirse, ‘böl yönet politikası’ başarılı olur

● Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan: İster ara seçim isterse erken seçim olsun, sol partiler birlikte hareket etmeli

● Hükümet ortaklarından, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: “Bölgesel ara seçim olmazsa erken seçime gidilmeli”

● Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik: Ara seçim tarihinin belirlemesi için Meclis’e resmi yazı gönderdik, cevap bekliyoruz

Ayşe GÜLER

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın sine-i millet kararı alarak, milletvekilliğinden istifasının ardından Haziran ayında yapılması gereken ‘ara seçime’ yönelik süreç işlemeye başladı.

Muhalefet, ara seçim yerine, erken seçime gidilmesi çağrısı yaparken, hükümet kendi arasında ikiye bölündü.

İktidarın büyük ortağı UBP’nin Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, erken seçime yönelik adım atılmasının mümkün olmadığını belirtti. Hasipoğlu, ara seçimin ada genelinde mi yoksa sadece Lefkoşa’da mı olup olmayacağına Meclis’in karar vereceğini KIBRIS TV’de açıkladı.

Hasipoğlu’nun bu açıklamasına karşın, Meclis Başkanı, UBP Milletvekili Zorlu Töre, seçimin sadece Lefkoşa seçim bölgesinde yapılabilmesi için yasal değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu açıkladı, “Bir milletvekilliği için yasa değiştirme doğru değil” dedi.

Hükümetin küçük ortağı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise ülke genelinde değil, Lefkoşa’da seçim yapılması yönünde yasada değişikliğe gidilmesi halinde ara seçim yapılmasına taraftar olduklarını açıkladı, “Eğer yapılmayacaksa, CTP’nin fikri çok daha mantıklı. Tek bir milletvekili için ülke genelinde seçim yapmak son derece mantıksız ve israf” şeklinde konuştu, “Bölgesel ara seçim olmazsa erken seçime gidilmeli” dedi.

Öte yandan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik de ara seçim tarihinin belirlemesi için Meclis’e resmi yazı gönderildiğini, cevap beklediklerini kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Şefik, seçim yasaklarının 2 ay önceden başladığını da sözlerine ekledi.

Muhalefet ‘erken seçim’de birleşti…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, ara seçimin 1 yıl içerisinde erken seçime dönüşmesine yönelik çağrıyı yineledi, “CTP ve halkın beklentisi aynıdır. Erken seçimin konuşulması, tartışılması gerekiyor. Son günlerde yaşadıklarımız bunun göstergesidir” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)Genel Sekreteri Nevzat Özkunt ise, “Erken seçim kaçınılmaz” dedi, yapılacak ara seçimin Meclis’in fonksiyonelliği ve demokrasi üzerinde olumlu katkı yaratacağını öngöremediğini belirtti.

Öte yandan Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, siyasetin rejim, düzen ve işgal karşıtı bir mücadeleye evrilmesi gerektiğini söyledi, ister ara seçim isterse erken seçim olsun; barışa ve tek halka inan kesimlerin birlikte hareket etmesinin şart olduğunu kaydetti.

Hükümet ortaklarından, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ad-Hoc Komitesi’nin acil şekilde toplanıp, ülke genelinde değil, Lefkoşa’da seçim yapılması yönünde Seçim Yasası’nda değişikliğe gidilmesi halinde ara seçim yapılmasına taraftar olduklarını dile getirdi.

Arıklı, “Eğer yapılmayacaksa, CTP’nin fikri çok daha mantıklı. Tek bir milletvekili için ülke genelinde seçim yapmak son derece mantıksız ve israf” şeklinde konuştu, “Bölgesel ara seçim olmazsa erken seçime gidilmeli” dedi.

KİM, NE DEDİ?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy:

“Ara seçim, 1 yıl içinde erken seçime dönüşmeli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, ara seçimin 1 yıl içerisinde erken seçime dönüşmesine yönelik çağrıyı yineledi, “CTP ve halkın beklentisi aynıdır. Erken seçimin konuşulması, tartışılması gerekiyor. Son günlerde yaşadıklarımız bunun göstergesidir” dedi.

Akansoy, ülkenin içinde bulunduğu durum analiz edildiğinde ‘ara seçimin değil, hükümetten kurtulmayı, Meclis’in yeniden oluşmasının’ tartışıldığını belirtti.

“Ara seçim, halkın beklentisini karşılamaz, 1 koltuk eksikti dolduralım mantığı halkla dalga geçmektir” diyen Akansoy, UBP’nin çoğunluk gücünü ‘diktatöryaya’ çevirerek, ara seçim tavrını ortaya koyması halinde CTP’nin seçimde yerini alacağını dile getirdi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt:

“Ayrı ayrı hareket edilirse, ‘böl yönet politikası’ başarılı olur”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, “Erken seçim kaçınılmaz” dedi, yapılacak ara seçimin Meclis’in fonksiyonelliği ve demokrasi üzerinde olumlu katkı yaratacağını öngöremediğini belirtti.

Özkunt, “Bir vekil için ara seçim yapılması halinde, toplum yararına yasama yürütme faaliyetleri yapılacağı konusunda ciddi tereddütler var” şeklinde konuştu.

Tüm muhalefet partilerinin Bu Memleket Bizim Platformu çerçevesinde birlikte hareket ederek, ortak tavır sergilemesi gerektiğine işaret eden Özkunt, ayrı ayrı hareket edilmesi halinde ‘böl yönet politikasının’ başarılı olacağını kaydetti.

Özkunt, “Demokrasi varmış gibi davranamayız. Olağanüstü durum var, demokrasi rafa kaldırıldı, irade gasp edildi. Yurt sever toplum güçlerinin birlikte hareket etmesi şart” dedi.

Anayasaya uygunluk çerçevesinde ara seçim kararı alınması halinde ise TDP’nin bu seçime katılıp, katılmayacağının net olmadığını ifade eden Özkunt, parti içerisinde farklı düşünceler olduğunu sözlerine ekledi.

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan:

“İster ara seçim isterse erken seçim olsun, sol partiler birlikte hareket etmeli”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, siyasetin rejim, düzen ve işgal karşıtı bir mücadeleye evrilmesi gerektiğini söyledi.

İzcan, ister ara seçim isterse erken seçim olsun; barışa ve tek halka inan kesimlerin birlikte hareket etmesinin şart olduğunu kaydetti.

“Kıbrıs Türk toplumunun varlığını ve kimliğini koruyan, özelleştirme adı altında ülkeyi peşkeş çeken siyasilere karşı yurt severlerin birliğine ihtiyaç var. Esas mesele budur” diyen İzcan, “ Şimdi, sol partilerin tümünün birlikte hareket etmesi zamanıdır” şeklinde konuştu.

İzcan, Haziran ayında ara seçim yapılmasının yasal bir zorunluluk olduğunu dile getirerek, “Ara seçim yapılacaksa da birlikte katılmalıyız. Genel seçim de olabilir. Seçimdeki ana politika; Ankara’daki iktidarın ilhak siyasetine karşı tavır almazsa, hiçbir manası yok. Buna karar vermemiz gerekiyor” dedi.

Hükümet ortaklarından, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı:

“Bölgesel ara seçim olmazsa erken seçime gidilmeli”

Hükümet ortaklarından, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ad-Hoc Komitesi’nin acil şekilde toplanıp, ülke genelinde değil, Lefkoşa’da seçim yapılması yönünde Seçim Yasası’nda değişikliğe gidilmesi halinde ara seçim yapılmasına taraftar olduklarını dile getirdi.

Arıklı, “Eğer yapılmayacaksa, CTP’nin fikri çok daha mantıklı. Tek bir milletvekili için ülke genelinde seçim yapmak son derece mantıksız ve israf” şeklinde konuştu, “Bölgesel ara seçim olmazsa erken seçime gidilmeli” dedi.

Geçtiğimiz dönemde AD-HOC Komite’de Seçim Yasası’nda değişikliğin ele alındığını ancak bitirilemediğini dile getiren Arıklı, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Başbakanı Ünal Üstel’e muhalefetle temasa geçmesi yönünde düşüncelerini ilettiklerini belirtti.

Arıklı, bu yönde çok erken tarihte çalışma başlatılması gerektiğini dile getirdi.