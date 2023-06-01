“Ara dönem sınavlarında alınan notlar geçerli sayılacak, bir üst sınıfa geçilecek”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KTOEÖS ile özellikle sınavlar ve karne konularında uzlaşıya vardıklarını açıkladı.

Varılan uzlaşı kapsamında, 6’ncı sınıftan, 11’inci sınıfa kadar olan sınıflarda eğitim alaan öğrencilerin, ikinci dönemde yaptıkları ara sınav sonuçları, final sınav sonuçları olarak değerlendirilecek ve bir üst sınıfa geçecekler.

Ancak 6 ve 7’nci sınıflar hariç diğer tüm sınıflar, eğer ikinci dönem ara sınav notları geçmek için yeterli değilse, bütünleme sınavına girecek.

Çavuşoğlu, söz konusu uzlaşıya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“Sınavların Çarşamba gün tamamlanmış olması gerekiyordu. Sendika ile yaptığımız görüşmede 3 model önerisi geldi. Birincisi sınavların yapılması, ikincisi sınavların yapılmadan bir üst sınıfa geçmesi, üçüncüsü ise öğrencilerin ikinci dönem ara sınav notları dönem sonu notu olarak değerlendirilsin, isteyen varsa sınava girsin şeklinde idi. Çocukların okul gitmediği süreçte dağınık bir karar almanın sıkıntı yaratacağı düşüncesindeyiz. Günün sonunda şöyle bir karara vardık; 6 ve 7’nci sınıflar bir üst sınıfa ikinci dönem ara sınav notları dönem sonu notu kabul edilerek geçmiş olacaklar. 8-9-10-11 sınıfları için de aynı uygulama yapılacak. Ancak eğer geçmeyen varsa, bütünleme hakkına sahip olacaklar. 6 ve 7’inci sınıflarda bir üst sınıfa geçecek, bütünleme olmayacak. Karne ile ilgili tartışmalar ortadan kalkmış olacak. Burada olacak olan sadece final sınavları yerine ikinci dönem ara sınav notlarına göre muamele görecek.”