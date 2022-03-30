Ara bölgeyi delip hırsızlık yaptılar

22 ve 23 yaşlarındaki iki Türk vatandaşının, Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine geçiş yaparak güneyde Surlariçi’ndeki bazı mağazalardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla polis tarafından tutuklandığı bildirildi.

Fileleftheros, “Türkler Lefkoşa’nın Merkezindeki Mağazaları Soydu… Bata Bölgesindeki Delikten Girip Çıkıyorlardı” başlığıyla aktardığı haberinde, polisin bir hafta izledikten sonra “neredeyse suçüstü yakaladığı” kişilerin Türk vatandaşı olduğunu yazdı.

Ara bölgedeki bir noktadan Lefkoşa’nın güneyine geçerek buradaki süpermarket ve büfeleri soymakla itham edilen iki kişinin dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı ve haklarında getirilen, güney Lefkoşa Surlariçi’ndeki çeşitli binaları açmak ve hırsızlıkla ilgili 11 suçlamayı kabul ettiği kaydedildi.

Haberde, isimleri saklı tutulan iki kişinin dinlenmesi ve haklarındaki cezanın belirlenmesi için belirlenen duruşma gününün 15 Nisan olduğu bilgisi verildi.