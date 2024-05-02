“Ara bölge ve Maraş, birlikte yaşam ve ticaret bölgesi olabilir”

Kanal SİM’de yayınlanan ‘Serhat İncirli ile Günaydın Kıbrıs’ programına konuk olan Serdar Denktaş, ara bölgenin “birlikte yaşam ve ticaret bölgesi olmasını” önerdi.

Bir takım çalışmaları olduğunu söyleyen Denktaş, önerilerinin Maraş’ın serbest ticaret bölgesi olarak konumlandırılması, ara bölgenin her iki taraftan da genişletilmesi, bir ortak yaşam ve ticaret bölgesi olması üzerine kurulu olduğunu belirtti. Siyasi bir yaklaşımın ve tanınma konusunun değil, iş birliği geliştirmenin, ortak ekonomik faaliyetler yürütmenin mümkün olduğu bir yaklaşım üzerinde durmanın çok daha sağlıklı ve kalıcı olduğunu ifade etti.

Denktaş, “Ara bölgede yaratılacak ekonomik çekicilik, her iki tarafın da orada olma isteğini artıracak ve insanları birlikte yaşamaya motive edecektir. Eğer bu ekonomik ve sosyal imkanlar her iki tarafın halklarının önüne koyulur ve insanlar burada iş geliştirmeye, ortaklıklar yapmaya, sosyal bir alanı paylaşmaya başlarsa, siyasi çözümler onun peşinden zaten gelecektir” diye konuştu.

Denktaş, “Rum tarafı bu öneriyi kabul eder mi?” sorusuna ise; “O Rum tarafının kararıdır. Biz onlar kabul edecek mi diye düşünerek hareket etmemeliyiz. Kapıları açarken de tek taraflı bir adım atmıştık ve olumlu sonuçlar aldık. Arkasından başka geçiş noktaları da açıldı. Şimdi giriş çıkışlar sorunsuz ilerliyor, her iki taraf birbirinden alışveriş yapıyor, sorunsuz zaman geçiriyor. O dönemde de bu konu önemli bir eşikti ama tuttu ve kabul gördü. Şimdi de yenilikçi, yaratıcı her iki tarafın da halklarını motive edecek öneriler sunmalıyız. Bizim bu konudaki çalışmalarımız tamamlanmak üzere” dedi.