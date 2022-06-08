AP’den Türkiye’ye: İki devletli çözüm önerisini geri çek

Avrupa Parlamentosu (AP) dün onayladığı Türkiye ilerleme raporunda Türkiye’ye, Kıbrıs’ta iki devletli çözümden vazgeçme çağrısında bulundu.

Haravgi gazetesi: “Türkiye İki Devletli Çözüm Önerisini Geri Çekmeli” başlığı atlında verdiği haberinde, Türkiye’nin AB üyeliği ilerleme raporunu dün oylayan Avrupa Parlamentosu’nun, Kıbrıs’ta iki devletli çözümden vazgeçmesi çağrısında bulunduğunu yazdı.

Gazeteye göre, 448 leh, 67 aleyh ve 107 çekimser oyla kabul edilen raporda özetle, Türkiye’den “iki devletli çözüm önerisini geri çekmesi ve kalıcı bölünmeyi güçlendiren eylemlerden kaçınması” istenirken KKTC’yle imzalanan ekonomik ve mali protokol ile Maraş’taki BM Güvenlik Konseyi kararlarına zıt olan uygulamalar kınandı.

Habere göre raporda ayrıca, Türkiye’de temel insan hakları ve demokrasiye saygı alanlarında hiçbir iyileşme olmadığı iddia edilirken Türkiye ile Yunanistan arasındaki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmazlığına atıfta bulunularak, tüm taraflara karşılıkla anlaşmayla MEB sınırlarını belirlemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Kızılyürek ve Yeoriu’nun açıklamaları

Gazete haberinin devamında ise, AKEL’in AP milletvekilleri Niyazi Kızılyürek ve Yorgos Yeorgiu’nun rapora ilişkin açıklamalarına da yer verdi.

Kızılyürek açıklamasında, “Türkiye’nin Kıbrıs Türk toplumunun iç işlerine gittikçe daha çok müdahale ettiği bir dönemde raporun, Türkiye’yi, Kıbrıs Türk toplumuna saygı duymaya” çağırdı.

Kızılyürek ayrıca raporda, “Kıbrıslı Türklerin AB’yle işbirliğinin kolaylaştırılması yükümlülüğünü yerine getirmesi için Kıbrıs Cumhuriyetine de çağrıda bulunulduğunu” ifadesinin yer aldığını belirtti.

Diğer bir AKEL milletvekili Yeorgiu ise açıklamasında, raporun adil olmadığını, Türkiye’deki insan hakları ve hukuk devletinin çiğnenmesi gibi eleştirilerde bulunmasına karşın Türkiye’nin Yunanistan, komşu ülkeler ve hatta AB’ye yönelik sürekli “kışkırtıcı eylemlerini” görmezden geldiğini söyledi.