AP Başkanı Sassoli: “Türkiye Maraş’taki eylemlerini geri almalı”

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Türkiye’nin Maraş’taki eylemlerini geri alması gerektiğini söyledi.

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Sassoli, Türkiye’nin Maraş’ı yasal sakinlerine iade etmesi ve tek taraflı eylemlerden kaçınması gerektiğini savundu.

Sassoli, Türkiye’nin AB ile olan ilişkilerinde yeni bir sayfa açabilmesi için, Doğu Akdeniz’de ve Türkiye’deki insan haklarında somut ilerleme sağlanmış olduğunu görmeleri gerektiğini belirtti.

AP’ın, Uluslararası Hukuk’un korunmasının garanti altına alınması için elindeki tüm imkanları kullanmakta tereddüt etmeyeceğini ifade eden Sassoli, Türkiye’nin Güney Kıbrıs ile Yunanistan karşısında izlediği politikanın kabul edilemez olduğunu iddia etti.

Habere göre Sassoli, AB’nin rolünü güçlendirmesi gerektiğine de işaret ederek, iş birliğine dayalı çok taraflı çözümler bulunması gerektiğini söyledi.