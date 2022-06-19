Antonio Serrano armonikası ile harikalar yarattı

Murat OBENLER

İspanyolların Grammy ödüllü armonika sanatçısı Antonio Serrano kendi adını taşıyan Quartet ile ilk kez 18 Haziran Cumartesi akşamı Kıbrıs’ta sahne aldı. Pharos Sanat Vakfı'nın İspanya Büyükelçiliği ile ortaklaşa düzenlediği etkilikte Vakfın yazlık mekanı olan Delikipos köyündeki The Olive Grove’nin adeta müzik için yaratılmış eşsiz atmosferi ile Serrano’nun İspanyol cazı yorumları birleşince ortaya muhteşem bir sanat gecesi çıktı.

Armonikayı flamenko müziğine dahil ederek İspanyol müziğine çok önemli bir katkı yapan ve bu yeniliği on yıl boyunca Paco de Lucia'nın grubunun önemli bir üyesi olarak daha da pekiştiren ve cazdan, flamenkoya, tangodan klasik müziğe uzanan geniş çeşitlilikteki yorum gücü ve çok yönlülüğü ile İspanyol Müziği'nin (El Pais) en büyük dahilerinden biri ve tüm zamanların en önemli armonika sanatçılarından biri olarak selamlanan Antonio Serrano’ya konserinde grup arkadaşları Antonio de Miguel (double-bass), Pablo Gutierrez (piano) ve Esteve Pi (drums) eşlik etti.

İspanyol müziğinden cazın ustalarına, klasiğin bestecilerinden günümüze uzanan program büyüledi

Antonio Serrano Quartet gecede son iki projeleri Tootsology( efsanevi Toots Thielemans'ın doğumunun 100. yıldönümünün kutlaması için hazırladılar) ve Clazzical(klasik müziğin harika melodileri ile cazın cesur armonileri ve ritimlerinin yenilikçi bir birleşimi)dan parçaları icra ettiler. Büyük bir beğeni ile karşılanan sanatçılar bir kez daha sahneye gelerek bis yaptılar.