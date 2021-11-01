Antilogos Tiyatrosu sizi ‘1964 Mağusası’na götürüyor

Murat OBENLER

Antilogos Tiyatrosu’nun iki toplumlu kadrosuyla sahneye koyduğu yeni sezon oyunu “1964” 30 Ekim Cumartesi gecesi Maskarini Tiyatrosu’nda yaptığı prömiyer ile sanatseverlerle buluştu. Michael Papadopoulou’nun yazdığı, Alexia Papalazarou’nun yönettiği oyunda Gianna Lefkati, İzel Seylani, Myrsini Christodoulou ve Christina Christofia rol alıyor. Kıbrıslı Rum ile Kıbrıslı Türk tiyatroseverlerin birlikte izlediği tek perdelik oyunda 1964 Mağusası’ndaki bir genelevde çalışan Kıbrıslı Türk 3 seks işçisinin yaşamı çerçevesinde 3 kadın ve bir erkeğin kişisel hayat hikayeleri yanında dönemin sosyal,ekonomik, politik ve toplumlararası ilişkileri sahneye yansıtılıyor. Toplumlararası çatışmaların başladığı Aralık 1963 sonrasına denk gelen 1964’ün çalkantılı olaylarının hakim olduğu ve derin siyasi tartışmaların da olduğu bir ortamı 3 seks işçisi ve bir erkek karakter üzerinden sanatseverlere sunan Antilogos Tiyatrosu ekibi bu paralel hikaye ile Kıbrıslı Rum toplumunun da kendi tarihleri ile yüzleşmesine de katkı sağlıyor.

Tüm yokluk ve düşmanlık ortamına rağmen 4 kişinin hayatta kalma, aşk ve özgürleşme hikayesi

Tüm pisliklerin, yalan dolan, ekonomik yokluk, kin ve nefretin doğurduğu düşmanlık ortamının içinde 4 kişinin (Zehra, Emine, Ayşe Ahmet hayatta kalma, aşk ve özgürleşme hikayesi başarılı bir şekilde sahneye taşıyan oyuncular Gianna Lefkati, İzel Seylani, Myrsini Christodoulou ve Christina Christofia oyun sonrasında dakikalarca alkışlanırken sahneye gelen Yönetmen |Alexia Papalazarou, Dekor-Kostüm tasarımcı Giorgos Giannou, oyunun müziklerini yapan George Karvellos ve ses-ışık tasarımcısı Vasilis Peteinaris de seyirciyi bir kez daha selamladı.

Oyun Cumartesileri saat 20:00’de ve Pazarları saat 19:00’da Maskarini Tiyatrosu’nda sahnelenecek

Oyun Cumartesi geceleri saat 20:00’de ve Pazar geceleri saat 19:00’de sahnelenecek ve Sağlık Bakanlığı tarafıdan belirlenen Covid-19 protokolleri çerçevesinde alınacak önlemler ile sahnelenecek. Detaylar ve rezervasyon için 99251331 nolu telefondan rezervasyon yapılabilecek.