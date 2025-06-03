Antalya’dan botla gelen zanlı tutuklu yargılanacak

“Onaylanmamış Limandan KKTC’ye Giriş Yapmak” suçundan tutuklanan zanlı H.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlının tutuklu yargılanmasına emir verdi.

Polis memuru Süleyman Mannaş mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 31.05.2023 tarihinde, saat 22:40 raddelerinde, LPM’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi devriye görevinde bulundukları esnada, Kermiya’da Metehan Sosyal Konutları bölgesinde Faaliyet gösteren bir iş yerinde şüpheli olarak tespit edilen zanlı H.A.’nın aleyhinde yapılan kontrolde ülkeye yasal girişinin olmadığının tespit edilmesi üzerine tutuklandığını söyledi.

Antalya’dan botla gelmişti…

Polis, zanlının yapmış olduğu beyanında; 30.05.2025 tarihinde Türkiye Antalya’dan bilmediği bir sahilden bindiği bot ile yasal olmayan bir limandan Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptığını belirttiğini hatırlattı. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal bağı olmadığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.