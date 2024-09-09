Antalya Altın Portakal’da filmlerin belirlenmesi ile birlikte heyecan da artıyor

Bu yıl 5-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj, Kısa ve Belgesel Film Yarışmaları’nda finalde yarışacak filmler belli oldu. Nilay Ulusoy, Seçil Tanel ve Tunca Arslan’ın ön seçici kurulunu oluşturduğu Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda toplam 12 film yer alıyor. Festivalin Kısa Film Yarışması’nda 10 film, Belgesel Yarışması’nda ise 8 film yarışacak.



Altın Portakal için 12 film arasındaki çekişme resmen başladı

Jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yazar Ferzan Özpetek’in üstlendiği, tasarımcı ve sanat yönetmeni Deniz Göktürk Kobanbay, oyuncu Gökçe Bahadır, oyuncu İlker Kaleli, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi, sinema yazarı Doç. Dr. Melis Behlil, senarist/yönetmen Melisa Önel ve neyzen, besteci, yapımcı ve DJ Mercan Dede’den oluşan ana jüri karşısına çıkacak Ulusal Uzun Metraj Yarışması filmleri şöyle: Soner Sert’in yönettiği "Acı Kahve", Necmi Sancak’ın yönettiği "Ayşe", Önder Şengül’ün yönettiği "Balinanın Bilgisi", Ümit Ünal’ın yönettiği "Evcilik", Ayçıl Yeltan’ın yönettiği "Fidan", Kenan Mansur Doğru ve Umut Osman Demirkol’un yönettiği "Galata", Belkıs Bayrak’ın yönettiği "Gülizar", Erhan Tuncer’in yönettiği "Hatırladığım Ağaçlar", Nadim Güç’ün yönettiği "Mukadderat", Selim Evci’nin yönettiği "Savrulan Zaman", Ümran Safter’in yönettiği "Seni Bıraktığım Yerdeyim" ve Neco Çelik'in yönettiği "Sevgili Katilim Berlin"



Kısa ve Belgesel Yarışmaları’nın finalist filmleri de belli oldu

Emine Uçar İlbuğa, Meral Özçınar ve Özge Özyılmaz’ın oluşturduğu Ulusal Kısa ve Belgesel Film Yarışmalarında bu yıl 10 film Kısa Film Yarışması’nda, 8 film ise Belgesel Yarışması’nda yarışacak.

Senarist, oyuncu ve yönetmen Derya Durmaz; yönetmen Erdem Tepegöz; oyuncu Pınar Göktaş’ın ana jürisi karşısına çıkacak Ulusal Kısa Film Yarışması’nda Oğuzhan Akalın’ın "Ağlamak Serbest Gülmek Yasak", Ali Emre Ceylan’ın "Dünyada Öyle Şeyler Olmuyor", Adil Burak Aydın’ın "Hayaller, Umutlar ve Dönen Yunuslar", Begüm Bayrak’ın yönetmenliğini gerçekleştirdiği "Kurtlar", Ece Dizdar’ın yönetmeni olduğu "Mükemmel", Cansu Baydar’ın yönetmeni olduğu "Neredeyse Kesinlikle Yanlış", Mert Erez’in yönetmenliğini yaptığı "Rehber", Baturay Tunçat’ın "Rüyada Olduğunu Fark Ediyor İnsan" Hazal Beril Çam’ın "Sinek Gibi" ve Deniz Büyükkırlı’nın yönettiği "Tavuk Suyuna Çorba" filmleri yer alıyor.

Gazeteci ve belgeselci Ahmet Yeşiltepe, yönetmen Jale İncekol; yönetmen, yapımcı akademisyen Doç. Dr. Nurdan Tümbek Tekeoğlu’nun jürisinde yer aldığı Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda ise bu yıl Sevgi Hirschhaeuser’in yönettiği "Altın Eller", Ali Kemal Pasiner’in yönettiği "Bedri Rahmi Eyüboğlu Toprağın Sırrına Erenler", Hasan Basri Özdemir’in yönetmenliğini gerçekleştirdiği "Bir Orkestranın İzinde", İlcan Edgar Özuluca’nın yönetmeni olduğu "Fatoş", Fatma Karakuş Kaçmaz’ın "Kadranı Olmayan Saat", Zehra Yiğit’in yönetmeni olduğu "Kilikya'ya Yolculuk: Fejes'in İzinde", Onur Mehame’nin "Suyun Hakkı" ve Gülay Ayyıldız Yiğitcan’ın yönetmenliğini yaptığı "Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü" Belgesel kategorisinde Altın Portakal için yarışacak.