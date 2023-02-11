Anne ve kızlarına son veda…
Adıyaman’daki İsias Otel enkazında hayatını kaybeden anne Mülkiye Dağlı, kızları Abide ve Nazife Dağlı Yeniboğaziçi Camisinde kılınan öğle namazı ardından Yeniboğaziçi kabristanlığına defnedildi.
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Adıyaman’daki İsias Otel enkazında hayatını kaybeden anne Mülkiye Dağlı, kızları Abide ve Nazife Dağlı Yeniboğaziçi Camisinde kılınan öğle namazı ardından Yeniboğaziçi kabristanlığına defnedildi.
Sevenleri, anne ve kızlarını sonsuzluğa uğurlarken gözyaşına boğuldu…
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Etiketler : cenaze