Anne E.Ç: “Bir gün ölüm haberi gelecek diye çok korkuyorum”

Devrim DEMİR

Ailevi nedenlerden dolayı Çocuk Esirgeme Kurumu’nda büyüyen, 14 yaşından bu yana da birçok sabıka dosyası bulunan 21 yaşındaki Ahmet’in hali yürek burkuyor.

Anne E.Ç, imkansızlıklar nedeniyle yuvaya verdiği çocuğunu bir daha geri kazanamamaktan yakınıyor. Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yıllardır çalmadık kapı bırakmadığını söyleyen anne E.Ç. YENİDÜZEN’e konuştu.

Başkent Lefkoşa’nın göbeğinde, en işlek caddede, kullanılmayan bir eve sığınan Ahmet, çöplük içinde yaşıyor.

Kullandığı maddeler nedeniyle davranışlarını kontrol edemeyecek noktada olan Ahmet, önceki gün yıkık dökük bir evde teyzesi tarafından kanlar içinde bulundu.

İki elinde çok sayıda cam kesiği olan Ahmet hastanede ilk yardım tedavisi sonrası yine sokaklara döndü.

“Kaldırımlarda yatıyor… Bilinci yerinde değil, herkes dövüyor”

YENİDÜZEN’e konuşan gözü yaşlı anne E.Ç, geçmiş yıllarda evliliğinde yaşadığı sorunlar nedeniyle iki oğlunu da yuvaya bırakmak zorunda kaldığını anlattı.

Birçok imkânsızlık nedeniyle bir daha çocukları ile aile kurmayı başaramadığını anlatan anne, “Bir oğlum cezaevinde. Ahmet’i bir daha kazanamadım. Çok küçük yaşlarda uyuşturucu batağına düştü, ne yaptıysam onu kazanamadım” dedi.

7 yaşında bakmakla yükümlü olduğu bir çocuğu daha olduğunu bir çok iş değiştirdiğini anlatan E.Ç, oğlu Ahmet’i eve aldığını ancak bilinci yerinde olmadığı için hem küçük kardeşine, hem de kendisine zarar verdiğini öne sürdü.

Defalarca Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne başvurmasına rağmen, tedavi edilmesi için uzun süre oğlunun orada tutulmadığını iddia eden anne, “Ahmet, Sosyal Yardım Maaşı alıyor. İstediğim onun gözetim altında tedavi olması. Yemek yemiyor, sokaklarda yatıyor. Bilinci yerinde değil, önüne gelen dövüyor. Bazen günlerce arıyorum, hiçbir yerde bulamıyorum” şeklinde konuştu.

“Cezaevine girip çıktı… Onun yeri hastane”

Oğlunun bir çok suça karıştığını ancak bunları madde etkisi altında yaptığını söyleyen anne E.Ç, polise başvurduğunu ancak onların da ellerinin bağlı olduğunu söyledi.

Oğlunun tutuklanıp mahkemeye çıktığını, en fazla mahkeme emri ile 2 gün hastanede tutulduktan sonra Merkezi Cezaevi’ne sevk edildiğini ifade eden E.Ç, “Ahmet cezaevine gidiyor ama o hasta bir çocuk. Onun yeri hastane, tedavi olması gerekiyor. Cezaevinde de bilinç dışı hareketler yapıyor, orada da şiddet görüyor. O bunları yaşamayı hak edecek bir çocuk değil. Ailevi nedenler yüzünden anne baba sevgisi göremeden yuvada büyüdü, okula gitmek istemedi. Çevresinin de etkisi ile birçok suça karıştı, uyuşturucu batağına saplandı” şeklinde konuştu.

Kaldığı çöp evde kanlar içinde bulundu…

Sokaklarda bilinçsiz bir şekilde yaşayan 21 yaşındaki Ahmet, önceki gün Lefkoşa’da kaldığı terke edilmiş çöp evde kanlar içinde teyzesi tarafından bulundu.

Ellerine cam kesikleri ile zarar veren Ahmet hastanede ilk yardım sonrası taburcu oldu. İki gündür izine rastlanmayan Ahmet için endişeli olduğunu kaldığı eve birçok kez gelip baktığını her yeri kan içinde görünce dehşete düştüğünü söyledi.

Anne E.Ç, “Bir gün ölüm haberi gelecek diye çok korkuyorum. Nerde bu devlet bu çocuğun maaşı var, dertleri paraysa alsınlar bu çocuk ölecek” diye sitem etti.

Çöplük içinde çürüyor…

Başkent Lefkoşa’nın en işlek caddelerinden birinde kullanılmayan bir eve sığınan 21 yaşındaki gencin kaldığı yerin hali, içler acısı… Elektriği ve suyu olmayan, birçok odası yıkılmak üzere olan çöplük içinde bir odada yaşama tutunmaya çalışan Ahmet’in dramını kimse görmüyor.