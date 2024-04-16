“Ankara’nın arkasına saklanmaktan vazgeçin”

“Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemiyle söz alan CTP Milletvekili Sami Özuslu, Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin yaptığı ve dün yayımlanan ankete değindi.

Özuslu, sözlerine Başbakan ve bakanların muhalefetin sorularına yanıt vermediği eleştirisinde bulunarak başladı, Hükümeti “Ankara’nın arkasına saklanmaktan vazgeçmeye” ve erken seçime çağırdı.

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin anketine katılanların, ülkenin en önemli sorunlarını “ekonomik sorunlar, enflasyon, yeteneksiz siyasi liderler, Kıbrıs sorunu, düşük maaşlar, yüksek yaşam maliyetleri ve yolsuzluk” olarak sıralandığını aktaran Özuslu, katılımcıların %62’sinin 2 yıl içinde ekonominin daha kötüye gideceğine inanç belirttiğini de kaydetti.

Özuslu, ankete göre, en az güven duyulan kurumların ise “Cumhurbaşkanı, Hükümet ve Meclis” olduğunu da belirtti ve “Ne kadar övünseniz azdır.” dedi.

Ankete göre halkın en başarısız bulduğu alanın sağlık olduğunu da ekleyen Özuslu, “Bir ülkede sağlık ve eğitim yerlerde sürünüyorsa bu ‘dükkanı kapatın’ mesajıdır” dedi.

Kuzu etinin bir ay süreyle denetimli mal kapsamına alınarak fiyatının 550 TL olarak sınırlandırılması kararına da değinen Özuslu, “550 TL’ye kuzu eti satılmıyor, piyasadan çekildi veya kara borsaya düştü.” Dedi ve “Amacınız neydi?” diye sordu.

Etin önemli bir kısmının Güney'den kaçak olarak geldiğini söyleyen Özuslu, ithal et meselesini gündem yapmak yerine kaçak etin nasıl legal hale getirileceğinin gündeme alınması gerektiğini vurguladı.

Özuslu’ya yanıt vermek üzere söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise, bir aylık süre için kuzu etinin denetimli mal kapsamına alınmasına ilişkin Kasaplar Birliği ve Hayvancılar Birliği başkanlarının da imza attığı bir protokol imzalandığını belirtti ve Hükümetin paydaşlarla anlaşarak adım attığını vurguladı.

Görevlilerin piyasada gezip denetim yaptığını belirten Amcaoğlu, satış yapılmaması gibi bir durum olmadığını söyledi.

Ekonomik sorunların Kıbrıs’ın kuzeyine özgü olmadığını iddia eden Amcaoğlu, son dönemlerde verilen HP oranlarına ve 4 ayda bir HP yansıtılması kararına işaret etti.

Amcaoğlu, Özuslu’nun bahsettiği anketteki 2 yıl içinde ekonominin kötüye gideceği öngörüsünün ise doğru bir öngörü olduğunu söyledi. Amcaoğlu, ankette en az güvenilen kurumlar arasında çıkan Meclis’in bir kanadının muhalefet olduğunu da sözlerine ekledi.

Amcaoğlu’nun konuşması sırasında yerinden söz alan CTP Milletvekili Ceyhun Birinci, bayramda kasapta kuzu eti bulamadığını belirterek, “Bu protokol yanlış mı yapıldı, eksik mi yapıldı?” diye sordu.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Fide Kürşat ise, Hal Yasası geçeli bir yıl olduğunu anımsatarak, “Haller ne zaman hayata geçecek?” sorusunu yöneltti. Bakan Amcaoğlu, bu soruya, tüzüklerin hazır olduğu ve ihaleye çıkılmasının ardından çalışmaların başlayacağı yanıtını verdi.

CTP Milletvekili Fikri Toros da yerinden, et konusundaki sorunun arzın talep karşılığındaki yetersizliğinden kaynaklandığını, sorunun palyatif teşebbüsler yerine kapsamlı olarak masaya yatırılması gerektiğini söyleyerek, “Bunun kalıcı çözümü canlı hayvan ithalatı ile mümkündür. Bu bakanlığınızın gündemine geldi mi?” diye sordu. Amcaoğlu ise bu sorunun esas muhatabının Tarım ve Orman Bakanlığı olduğu cevabını verdi.

Soru ve yanıtların ardından yeniden söz alarak kürsüye çıkan CTP Milletvekili Sami Özuslu, hükümetin kurulduğu günden beri pandemi ve savaşın arkasına saklandığını belirtti, “Artık pandeminin ve savaşın arkasına saklanmayın.” çağrısı yaptı.

Dünya Gıda Örgütü’nün raporuna göre, dünya çapında 2023’te gıda ürünlerinin %10 ucuzladığını anlatan Özuslu, “Dünyada en azından gıda ucuzluyor bizde her gün etiketler yükselmeye devam ediyor.” dedi.

Et ile ilgili protokolün hayata geçmediğini savunan Özuslu, Güney'de etin 10 euro olduğunu aktardı ve protokol hayata geçseydi de etin ucuz olmayacağını kaydetti.