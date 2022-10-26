Anka’nın Yolculuğu Omorfo’da okur ile buluştu

İnsan hakları aktivisti Aslı Murat okurlarıyla Omorfo’da (Güzelyurt) buluştu, kitabını imzaladı…

Aktivist, insan hakları hukukçusu ve avukat Aslı Murat’ın ilk kitabı, “Anka’nın Yolculuğu / Barış, Demokrasi ve Eşitlik Yazıları” okur buluşması/söyleşisi gerçekleştirildi.

Işık Kitabevi’nin organizasyonu ile Güzelyurt’ta düzenlenen okur buluşmasında, Aslı Murat, kitapta yer alan yazıların oluşum süreciyle ilgili bilgi verdi. Samimi bir ortamda geçen etkinlikte, hem genç kuşaklarla hem de ‘eski’ kuşaklarla sohbet etme fırsatı yakalandı.

Murat, Kitabın isminin “Anka’nın Yolculuğu” olmasının hem kendisi için hem de toplumsal olarak bir anlamı barındırdığını ifade etti.

Murat’ın konuşmasının ardından, katılımcılar da söz alarak hem kitapla hem de ülke gündemiyle ilgili görüşlerini paylaştılar. Etkinlik, Murat’ın kitabını imzalamasıyla sona erdi.