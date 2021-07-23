Anız ve balyalar yandı

Yılmazköy' de Lefkoşa - Güzelyurt anayolu üzerinde, iki şahsa ait arazide dün çıkan yangında 30 dönüm anız, 200 adet balya ile bazı ağaçlar ve sulama lastiği kısmen yandı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis: “Soruşturma devam ediyor”

Polis Basın Subaylığı, yangınla ilgili şu açıklamayı paylaştı:

“22.07.2021 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Yılmazköy' de Lefkoşa - Güzelyurt anayolu 7-8 kilometreleri arasında, iki şahsa ait arazi içerisinde bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 30 dönüm anız, 200 adet balya, 50 metre damla sulama lastiği tamamen, 21 adet zeytin ağacı, 2 adet hünnap ağacı kısmen yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”

FOTO: ARŞİV