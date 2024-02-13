CTP İskele Bucak Örgütü, geçtiğimiz Pazar günü Dr. Mehmet Salih Yanmaz'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla Boğaziçi (Lapatos) Kabristanlığı’nda anma etkinliği düzenledi.

Anma etkinliği çerçevesinde Dr. Mehmet Salih Yanmaz’ın ve aynı kabristanlıkta bulunan Rezvan Konti ve Savaş Solmazcan’ın kabirlerine çelenk ve karafiller bırakıldı. Anma etkinliğine CTP temsilcileri yanında aileler de katılırken, saygı duruşunun ardından CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel ve CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat kısa birer konuşma yaptı.

CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel konuşmasında, “CTP’nin kurulduğu ilk yıllardan beri bölgede örgütlenme çalışmalarında, sınıfsal mücadelede mihenk taşı olan bu isimlerin anıları mücadelemize her zaman ışık tuttu” dedi. Öztörel konuşmasının devamında, “Kıbrıs sol siyasi tarihinde büyük iz bırakmış bu isimlerden Rezvan Konti’nin ise aynı zamanda Yenidüzen Gazetesi’ne de ismini verdi” ifadelerini kullandı.

Öztörel, anma etkinliği kapsamında Dr. Mehmet Salih Yanmaz ile mücadele arkadaşlarının kısa biyografilerini de okudu.