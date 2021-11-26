“Ani ölümlerin birinci sebebi, kalp…"

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Özellikle son dönemde genç yaşta yaşanan ani ölümler kaygıyı beraberinde getirdi… YENİDÜZEN’e konuşan Kalp Damar Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları Uzmanları ani ölümlerin birçoğunun “kalp ve damar hastalıkları” ile ilgili olduğunu söyledi.

Ölüm sebebi kişiden kişiye değişse de, uzmanlar, genç yaştaki ani ölümlerin en büyük sebebi olarak; sağlıksız beslenme, hareketsizlik, uyuşturucu kullanımı ve strese bağlı yaşam olduğuna dikkat çekti.

YENİDÜZEN’e konuşan uzmanlar, kalp rahatsızlıklarına dikkat çekerek, yurttaşların doktoruna veya hastaneye başvurmakta geç kaldığını da dile getirdi.

Devletin de sağlığa daha fazla önem vermesi gerektiğinin üzerinde duran uzmanlar: “Gelinen aşamada sağlıkla ilgili daha güçlü politikalar üretmemiz, sağlığımızı ön planda tutmamız ve ölüm sebepleri konusunda farkındalık yaratmamız lazım” değerlendirmesini de yaptı.

Uzmanlar ne dedi?

Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz:

“Ani ölümlerin büyük bir çoğunluğu kalple ilgili hastalıklardan”

Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, hem ülkemizde, hem de dünyadaki ani ölümlerin büyük bir çoğunluğunun kalp hastalıkları olduğuna vurgu yaparak, kalp hastalıklarına sebep olan nedenleri sıraladı, bunlardan uzak durulması gerektiğinden bahsetti.

Dr. Gülgün Vaiz şöyle konuştu:

“Bilindiği üzere ani ölümlerde otopsi yapılması zorunludur. Ülkemizde ve dünyada ani ölümlerin büyük bir çoğunluğu ne yazık ki kalple ilgilidir. Şu anda tüm dünyada hastaneler COVID-19 salgınına odaklanmış durumda. Bizim ülkemizde de böyle… Bunun yanında ülkemizde yeterli sağlık hizmeti verilmiyor ve hastalarımıza yeterli ilaç sağlanamıyor. İnsanlarımız, hastaneye gitmekte ve doktoruna başvurmakta çoğu zaman gecikiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), uyuşturucuya olan bağımlılığın pandemi döneminde oldukça arttığını söylüyor. Ülkemizde de uyuşturucu kullanımındaki yaş oranında da ciddi bir gerileme söz konusu… Bunun yanında dengeli beslenmeyip, spor da yapmıyoruz. İşte, tüm bunları alt alta sıraladığımız zaman, ani ölümlerin kalp hastalığıyla ilgili olduğunu söyleyebiliriz.

Kalp hastalıklarından korunmak için öncelikle stressiz bir yaşam, dengeli beslenme ve düzenli olarak spor yapmalıyız.”

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Barçın Özcem:

“Stressiz yaşam çok önemli…”

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Barçın Özcem, son dönemde artış gösteren ani ölümlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu, COVID-19 salgınının insanları hem ekonomik, hem de sağlık yönünden sıkıntıya soktuğunu belirterek, stressiz yaşama dikkat çekti.

Dr. Özcem şunları söyledi:

“Ülkemizde bu dönemde ani ölüm vakaları sıkça görülüyor. COVID-19 salgını insanlarımız için iki türlü sıkıntıya yol açtı. Birincisi hepimizin de bildiği ekonomik nedenler… İster istemez stres yapıyoruz ve rahat bir yaşam şekli sürdüremiyoruz. Stressiz yaşam çok önemli… Pandeminin yarattığı bir diğer sıkıntı da, insanlarımız hasta olduktan sonra hemen değil, zaman geçtikten sonra hastanelere ulaşıyor.

Özellikle son dönemlerde “kalp yetmezliği” ve “kalp krizi” gibi vakalar nedeniyle ani ölümler gerçekleşiyor. Öncelikle şunu söylemek lazım ki, bu tip vakalardan korunmak için ana faktörlerden kaçınmak gerek. Yani şeker, tansiyon, kolesterol, stressiz yaşamdır. Elbette ki, her şeyden kaçınamayız ama elimizden geldiği kadar bu faktörlerden kaçınmak durumundayız. Özellikle şeker kontrolünü yaparak, sağlıklı beslenerek, spor yaparak ve stresten kaçınarak birçok hastalıktan korunabiliriz. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde bunun tam tersi oluyor. Kadınlar menopozdan sonraki dönemde, erkekler de 40 yaşından sonra gerekli rutin kontrolleri düzenli olarak yapmalı.”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fadime Tülücü:

“Genç yaşlarda uyuşturucu kullanımı, hareketsizlik ve düzensiz beslenme sağlığımızı tehdit ediyor”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fadime Tülücü, genç yaşta yaşanan ani ölümlerin sıkça görüldüğüne dikkat çekerek, “Uyuşturucu kullanımının çok genç yaşlara kadar inmiş olması, teknolojinin gelişmesine bağlı hareketsizlik ve sağlıksız beslenme sağlığımızı tehlike altına alıyor” dedi.

Tülücü değerlendirmesinde şu noktalara değindi:

“Son dönemde yaşanan özellikle genç yaştaki ani ölümlerin sıkça görülmesi dikkat çekiyor. Bu noktada sağlıklı yaşam kurallarına uymamız gerekiyor. Bir baktığımız zaman ülkemizde ekonominin durumu ortada, siyasilere pek bir güven kalmadı, salgının getirisi olan bir mutsuzluk söz konusu. Bunun yanında, düzensiz besleniyoruz, egzersiz yapmaktan kaçınıyoruz ve strese bağlı olarak yaşıyoruz. Gelinen aşamada sağlıkla ilgili daha güçlü politikalar üretmemiz, sağlığımızı ön planda tutmamız ve ölüm sebepleri konusunda farkındalık yaratmamız lazım. Özellikle sigara ve alkol tüketimini azaltmak sağlığımız açısından çok önemlidir. Tüm bu saydıklarımızın hepsinin ne yazık ki tam tersi yapılıyor. Uyuşturucu kullanımının çok genç yaşlara kadar inmiş olması, teknolojinin gelişmesine bağlı hareketsizlik ve düzensiz beslenme sağlığımızı tehlike altına alıyor.”