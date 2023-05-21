Ani fren yaptı, hız tespit kamerasına çarptı
Mağusa'da bugün 24 yaşındaki Mehmet Ali Güzel hız tespit kamerasına çarptı, kazada yaralanan olmadı.
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Mağusa'da bugün 24 yaşındaki Mehmet Ali Güzel hız tespit kamerasına çarptı, kazada yaralanan olmadı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Mağusa'da bugün 12.30 sıralarında 24 yaşındaki Mehmet Ali Güzel Zabitler yönetimindeki NZ 723 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, Zabitler Petrol yanındaki hız tespit kamerasına yaklaştığı sırada ani fren yapması sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetti ve hız tespit kamerasına çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : trafik kazası