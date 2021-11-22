Angolemli, Sayıştay Başkanlığı’nı göreve çağırdı: “ Mağusa Belediyesi’nin geliri, gideri nedir?”

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, Mağusa Belediyesi’nde yaşanan mali sorunlara değindi, Sayıştay Başkanlığı’nı göreve çağırdı.

Yüzlerce çalışanın maaş alamadığını kaydeden Angolemli, Mağusa Belediyesi’ndeki sıkıntılara herkesin seyirci olduğunu da dile getirdi.

Angolemli, “Belediyenin gelir, gideri nedir? Bu konuda Sayıştay’dan bir çalışma bekliyorum” dedi.

Sorunların çözülmemesi halinde Mağusa’da bir kaos yaşanabileceğini ifade eden Angolemli, “Çalışanların kimisinin borç taksiti, kimisinin ev taksiti var. Oranın tekrar düzene kavuşması gerekiyor. Hükümet bu konuda harekete geçmeli” şeklinde konuştu.