Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi diploma töreni yapıldı

Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen meslek tanıtım sergisi ve diploma töreni yapıldı.

Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, törene; Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ali Ardıç ve yönetim kurulu üyeleri, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi temsilcileri, ustalar, öğrenciler ve veliler katıldı.

191 genç ve yetişkin diploma aldı

Açıklamada, 145 çırak öğrenci ve 46 yetişkin eğitim kursiyerinin diploma aldığı belirtilerek, “Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi, gençlerimizin ve yetişkinlerin meslek edinmelerini sağlayarak, onların kariyer yolculuklarında güçlü bir adım atmalarını sağlıyor.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, çıraklık eğitiminde, öğrencilerin sadece meslek edinmedikleri aynı zamanda toplumda sorumluluk bilinci kazandıkları da vurgulanarak, çıraklığın her geçen yıl daha da genişleyen bir vizyonun parçası olduğu ve gençleri güçlü bireyler olarak yetiştirdiği ifade edildi.

Törende açılışı yapılan meslek tanıtım sergisinde ise, öğrencilerin yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalar sergilendi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mehmet Ali Ardıç ve KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga törende yaptıkları konuşmalarda, çıraklık eğitimine ve yetişkin eğitimine verdikleri önemin altını çizdi.

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi temsilcileri ise törende, çıraklık eğitiminin yalnızca meslek öğrenmek değil, aynı zamanda iş gücü piyasasına nitelikli bireyler kazandırmanın en önemli yolu olduğunu belirtti.

Tören, havai fişek gösterisi ve ilk kez hazırlanan okul marşı eşliğinde gerçekleştirilen kep atışıyla son buldu.