Askeri yasak bölgeyi fotoğrafladığı gerekçesiyle tutuklanan ve bu kapsamda 1 ay süreyle hapis cezasına çarptırılan Kıbrıslı Rum Andreas Soutzi, cezasını tamamladı serbest bırakıldı.

Soutzi’nin serbest bırakıldığını, kardeşi Savvas Soutzi, “nihayet” yazılı bir fotoğraf paylaşarak duyurdu.

Cep telefonundaki askeri bölge fotoğrafları nedeniyle, Türkiye medyası tarafından “casus” olarak lanse edilen Soutzi’nin yargılandığı mahkemede, yargıç “sanığın askeri yasak bölgeyi fotoğraflarken kötü bir niyeti olmadığını ve hatıra amaçlı fotoğrafladığını, hiçbir askeri unsur, teçhizat ve birliği veya hareketini kaydetmediğini, bu fotoğrafları başka bir suçu işlemek için kullanmayacağına kanaat getirildiğini” ifade etmişti.