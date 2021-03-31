Anayol beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

Ülkemizde bugün itibariyle yağışlı hava yeniden geri geldi. Akşam üzeri Yılmazköy bölgesinde etkili olan aşırı dolu yağışı nedeniyle Lefkoşa Güzelyurt anayolunun kenarları ve tarlalar beyaza büründü.

İş çıkışı olması sebebiyle araç trafiğinin olduğu yolda sürücüler, yolun kaygan olmasından dolayı zor anlar yaşadı.

Yağışlı hava birçok bölgede olduğu gibi Lefkoşa’da da etkili oldu.

Meteoroloji Dairesi, Çarşamba gününden itibaren 3 gün boyunca ülkemizde havanın yağışlı olacağı konusunda açıklama yapmıştı. Yağışlı havanın yarın da devam etmesi bekleniyor.

Fotoğraf: Hüseyin ÖZBARIŞCI