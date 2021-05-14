Anastasiadis’ten Türkçe bayram mesajı

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Ramazan Bayramı nedeniyle Türkçe mesaj yayımladı.

Anastasiadis Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ramazan Bayramı’nı kutlayan tüm Kıbrıslı Türk hemşerilerimize ve Kıbrıs’ta yaşayan Müslümanlara sağlık, barış ve refah için en iyi dileklerimi sunarım. Bayramınız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.