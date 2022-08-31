Anastasiadis’in New York’a olası gidiş tarihi 18-19 Eylül

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’nda 23 Eylül tarihinde konuşma yapacağı bilinmesine karşın New York’a gidiş tarihi henüz kesinleşmedi.

Fileleftheros gazetesi: “İlk Önce Gitmek İçin Acele Ediyor – Ersin Tatar New York’ta 15 Gün Önceden Bulunmak İstiyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın New York’a, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’ten 15 gün önce gitmek istediğini ifade etti.

Gazete, Anastasiadis’in 23 Eylül tarihinde BM Genel Kurulunda konuşma yapacağının kesin olmasına karşın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmesine ilişkin henüz yeni bir bilgi olmadığını aktardı.

Anastasiadis’in New York’a olası gidiş tarihlerinin 18-19 Eylül olduğunu vurgulayan gazete, Kıbrıs'ın kuzeyinden dün gelen bilgilerin ise, Kıbrıslı Türk lider Tatar’ın New York’a 8 Eylül sonrasında gitme niyetini ortaya koyduğunu iddia etti.

Gazete haberinin devamında, Tatar’ın dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya da yer verdi.

Anastasiadis Kasım ayında İsrail’e gidecek

Gazete bir diğer haberinde ise, Anastasiadis’in Kasım ayında İsrail’e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini yazdı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un davetlisi olarak Kasım ayında İsrail’e gideceği belirtilen Anastasiadis’in, ziyareti çerçevesinde Herzog’la biraraya geleceği vurgulandı.

Gazete, İsrail Cumhurbaşkanı’nın Anastasiadis’i, İsrail’in “gerçek dostlarına” verilen ve en yüksek devlet nişanı olan “Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası’yla” onurlandıracağını da aktardı.