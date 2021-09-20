Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in net serveti 266 bin Euro'ya ulaşırken, varlık ve gelir beyanına göre bankalardaki mevduatının da 115 bin Euro'yu bulduğu bildirildi.

Cyprus Mail’in haberine göre, Anastasiadis, hükümet bakanları, diğer üst düzey devlet yetkilileri ve Meclis başkanının 2021 mal varlıklarıyla ilgili açıklamaları Kıbrıs Cumhuriyeti Meclis web sitesinde yayınlandı. Geçen hafta da milletvekillerinin mal beyanları açıklanmıştı.

Açıklamasına göre, Anastasiadis’in mal varlığı, bir önceki beyanını yaptığı Mart 2018'e kıyasla 50 bin Euro arttı. Anastasiadis, 1980'lerde satın alınan bir dizi arsa ve iki dairenin değeri 66 bin Euro olan taşınmaz mal beyan etti.

Anastasiadis’in ayrıca bankada 115 bin Eurosu ve 85 bin Euro değerinde bir arabası bulunuyor. Anastasiadis’in iki daire için bankadan kullandığı kredi borçlarını kapattığı ve şu anda borcu olmadığı kaydedildi.

Nikos Anastasiadis’in, Hellenic Bank, Minerva Insurance, Agros Development Company, Woolworth, Apollon Football ve Apoel'de hisse sahibi olduğu da açıklandı.

Bu arada Araştırma, Yenilik ve Dijital Politika Bakan Yardımcısı Kyriakos Kokkinos, biri şu anda 1 milyon Euro, ikincisi 500 bin Euro ve üçüncüsü 1.2 milyon Euro değerinde olmak üzere üç eve sahip olduğunu açıkladı.

Kokkinos, ayrıca, biri 100 bin Euro'ya satın aldığı bir BMW 740LD ve 70 bin Euro'ya bir Audi Q5 olmak üzere dört araca sahip.

Kokkinos’un banka mevduatı olarak toplam 990 bin Euro ve ayrıca Karadağ'daki bir otelde 100 bin Euroluk hisse beyan ettiği belirtildi. (YENİDÜZEN Kaynak: Cyprus Mail)