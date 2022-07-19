Anastasiadis’in Covid testi pozitif

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in Covid testinin pozitif çıktığı açıkladı.

Güneydeki haber kaynakları, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in bu sabah yaptırdığı rutin kontroller sırasında gerçekleştirilen Covid testinin pozitif sonuçlandığını, hafif semptomlar gösterdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdiler.