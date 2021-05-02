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Anastasiadis'e yine karikatürle tepki

Anastasiadis'e yine karikatürle tepki

 CRS isimli Kıbrıslı Rum karikatür sanatçısı, yeni “eseri” ile Lefkoşa’nın güneyinde sokaklarda yeniden boy gösterdi. 

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 CRS isimli Kıbrıslı Rum karikatür sanatçısı, yeni “eseri” ile Lefkoşa’nın güneyinde sokaklarda yeniden boy gösterdi. 
Sokaklara astığı “eserinde”, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’i hedef alan ve  halkı “uyanmaya” çağıran CRS, şu mesajı verdi:
“Yalancı değilsin Sayın Başkan, sadece aptalsın. Pandemi hiç bu kadar kötü yönetilmemişti. Kıbrıs sorununa çözüm sözü dolusun ama açıkça iki devletten söz ediyorsun. Kıbrıs halkı,  bu başkan sana layık mı?” 

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