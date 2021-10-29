Anastasiadis'e 'Artık Yeter' mitingi

Adanın güneyinde Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis'e yönelik tepkiler büyüyor.

"Pandora Papers" nedeniyle BBC, The Guardian gibi uluslararası medyaya yansıyan iddialar sonrasında AKEL harekete geçti, "yurdumuz dünyada utandırılıyor" diyerek miting kararı aldı.

AKEL'in organizasyonu ile yarın Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı önünde "Artık Yeter" mitingi düzenlenecek.

Haravgi gazetesi miting haberini, Kıbrıs Meclisi Kurumlar Komitesi’nin önceki günkü toplantısında, Başsavcılık ve Sayıştay'ın "Pandora Papers" araştırması konusunda yetersizliğine de dikkat çekerek yorumladı.

Anastasiadis’in, Avrupa Parlamentosu’nun kesin kararına karşın skandalla ilgili araştırmaları kontrol etmek istediği, skandalın üstünü örtmeye çalıştığı belirtildi.

AKEL çeşitli sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla 30 Ekim Cumartesi saat 10.30’da Başkanlık Sarayı önünde “ülkenin itibarını ve hukuk devletini” savunmak üzere “vatanımızı uluslararasında utandırıyorlar, yolsuzluğa ve müdahaleye müsamaha yok, artık yeter” sloganıyla miting düzenleyecek.

AKEL, mitinge katılımı sağlamak amacıyla katılımcıları saray önüne taşımak üzere güney Kıbrıs’ın her yerinden otobüsler kaldıracak.