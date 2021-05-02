Anastasiadis’den “yeni Osmanlı” benzetmesi

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, paskalya mesajında Kıbrıs Zirvesi’ne de dikkat çekti, Türk tarafının girişimlerini “Yeni bir Osmanlı İmparatorluğu hayali” olarak değerlendirdi.

Anastasidis, Cenevre’deki önerilerde Birleşmiş Milletler Tüzüğü’nün hiçe sayıldığını söyledi.

“Resmi olmayan Cenevre toplantısında, Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliği, kendilerinin sözlerine göre, yeni bir tarihi gelişme kaydettiler” diyen Anastasiadis, Avrupa Birliği’nin de görmezden gelindiğini ifade etti.

Anastasiadis açıklamasında, “BM Genel Sekreteri’nden kendilerinin yasadışı hareketlerine suç ortağı olmasını isteyip, Türkiye’nin alt yönetimi olan oluşumunun egemenliğini talep ettiler” dedi.

Anastasiadis sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu talep, yalnız uluslararası hukuk ve Genel Sekreterin görev tanımına aykırı değil, aynı zamanda Kıbrıs halkının, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıskı Türklerin büyük çoğunluğunun iradesine terstir.”

Nikos Anastasiadis, “Güvenlik Konseyi’nin kararlarına, AB’nin değişmez pozisyonlarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bir yığın mahkûmiyet kararına ve çeşitli dönemlerde taraflar arasında varılan anlaşmalara gönderme yaparak, uluslararası hukuk ve Kıbrıslı Rum ile Kıbrıslı Türklerin çıkarları ile özdeşleştiğimizi kanıtladık” dedi.

“Kıbrıs Türk liderin yazılı olarak sunduğu görüşler, Türkiye’nin gerçek hedeflerini bir kez daha kanıtlıyor” diyen Anastasiadis, hedefin “taksim” olduğunu sözlerine ekledi.