Anastasiadis: Türkiye’nin yasa dışı talep ve açıklamaları asla kabul edilmeyecek

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin yasa dışı talep ve açıklamalarının asla kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Başkanlık Sarayında salı akşamı 20 Temmuz 1974, Türkiye’nin askeri müdahalesinin 47. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen özel bir etkinlik sırasında konuşan Anastasiadis, 47 yıldır, tarihi ve acı verici tavizler yoluyla sürekli çabalarımıza rağmen, olumlu bir yanıt yerine, kaydedilen tek şeyin, Türkiye'nin kabul edilemez yeni taleplerinin izdüşümü olduğunu söyledi.

Kıbrıs Rum tarafının hedefine işaret eden Nikos Anastasiadis, bunun devletin işlevselliğini ve dolayısıyla yaşayabilirliğini garantileyen bir çözüm bulunması olduğunu vurguladı.