Anastasiadis: Türkiye'nin genel enerji ağına katılmasına itirazımız yok

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin geliştirilen genel enerji sinerjileri ağına katılmasına itiraz etmediğini vurgulayarak, bunun ön koşulunun "yasadışı eylemlerin" ve Kıbrıs-Yunanistan Anlaşmasının sorgulanmasının sona ermesi olduğunu vurguladı.

Anastasiadis, "Kıbrıs: Doğu Akdeniz'de Enerji Bağlantı Noktası" konulu 10. Enerji Sempozyumu'nda yaptığı selamlama konuşmasında, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi durumunda bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin bir nimet olacağını kaydetti.

Kıbrıs'ın Avrupa ve Doğu Akdeniz için güvenli ve alternatif bir enerji merkezi olabileceğine yönelik inancını dile getiren Nikos Anastasiadis, hükümetin enerji politikasının sorunsuz bir şekilde uygulanmasına devam etme iradesine dair güvence verdi.

Anastasiadis, vizyonunun farklı kaynakları ve güzergâhları içerecek bir Enerji Koridoru oluşturulması olduğunu ve nihai hedefinin Kıbrıs'ın yeşil enerjiye geçişi olduğunu dile getirdi.