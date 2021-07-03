Anastasiadis ‘ten altın pasaport’ özrü

Kamuoyunda “altın pasaport” olarak bilinen, yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasının kötü yönetilmesi ve dünya genelinden suçlu ve/veya aranan kişilere vatandaşlık dağıtılması skandalında yapılan araştırma tamamlandı, Kıbrıslı Rum Başsavcı Yorgos Savvidis cezai kovuşturma başlaması için orijinal raporu önceki gün polise teslim etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in hükümeti ile ilgili bütün suçları kabul ettiği ve halktan özür dilediği kaydedilirken güneyde medya haberi, Anastasiadis’in suçu kendisi dışında herkese yüklediğini, dilediği özrün “yarım yamalak” olduğunu, sorumluluğu “şifahen kabul ettiği ve hiçbir siyasi sorumluluk almadığı” yorumuyla aktardı.

Politis “Yarım Yamalak Özür Dileyerek Çark Etti… ‘Altın’ Pasaport Programındaki Yasadışılıklar İyi Niyet Hatası” başlıklı manşet haberinde, kabinesindeki yeni bakanların yemin töreninde konuşan Anastasiadis’in genel ve belirsiz, görev icabı bir ‘özür’ dilemekle yetindiğini, buna, yatırım karşılığı vatandaşlık programını yasaları aşarak yöneten hükümeti için fiilen sorumluluk aldığı anlamına gelecek herhangi bir eylem eşlik etmediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, “altın pasaport” raporunda yer alan “şahsının ve bakanlarının çıkar çatışması, anayasayı aşarak pasaport verilmesi, dolandırıcı, diktatör, aranan, hükümlü vb kişilere vatandaşlık verilmesini “sadece gerekli hassasiyetin gösterilmemiş olması” olarak algıladı.

Anastasidis’in “hükümetinin, gerek şahsının gerek kabine üyelerinin çoğu zaman siyaset kültürünü de aşan gerilimlere, seslerin yükselmesine vb sebep olan yanlışları için halktan özür dilediğini” yazan gazete “bu şekilde siyasi gerilime neden olmanın sorumluluğunu –sadece şifahen- üstlenmiş oldu ancak siyaset kültürünün aşılması sorumluğunu şahsı dışındakilere yükledi” ifadesini kullandı.

Anastasiadis’in “şahsına atfedilmeye çalışılanın aksine, raporda ne şahsı ne de kabine üyeleri hakkında dolandırıcılık veya yolsuzluk güdüsü saptanmadığını veya isnat edilmediğini” söyleyerek “araştırma komisyonunun saptamalarını önemsizleştirmeye çalıştığını” yazan gazete “özür diledi ama olanlar için değil, gün ışığına çıkan ve halkta inançsızlık yaratanlar için” vurgusunu yaptı.

Habere göre tek bir hatası bulunduğunu, onun da iyi niyeti olduğunu söyleyen Anastasidis, hükümetinin tedbir alması ve cezai ve disiplin suçlarına karışanların kovuşturulmasındaki kararlılığının bunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Gazete, bu uygulamanın eski başkan Tasos Papadopulos zamanında başlayıp, Dimitris Hristofyas ve şahsının döneminde devam ettiğini hatırlatan Anastasiadis’in, uygulama ile avukat, muhasebeci, emlakçı vb.lerin milyonlar kazanmasına şu gerekçeyi gösterdiğini yazdı:

“2013’te ülkenin iflas etme riski bizi, program aracılığıyla yatırımcı çekmek için daha esnek teşvikler oluşturmak zorunda bıraktı.”

Habere göre, 2007’den sonraki bütün hükümetlerin sorumlu olduğu yasal boşluklardan, acizliklerden söz eden Anastasidis, yasal çerçeve ve yerinde denetim olmadığı için uygulamanın kötüye kullanılmasından meclisi sorumlu tuttu. Program nedeniyle cereyan edenlerin 40 yıllık siyaset hayatının en acı dönemi olduğunu ekledi.

Gazete, Anastasiadis’in El Cezire televizyonunun ifşaatlarından sonra gazetecilerin sorularını cevapsız bırakarak “sizi şeytan alacak” uyarısında bulunduğunu da hatırlattı.



Mahkeme “El Cezire’yi susturdu”

Aynı gazete eski Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in “Cyprus Papers” meselesinde mahkemeye “şahsi verilerini ihlal ettiği ve kötü reklamını yaptığı gerekçesi ve şahsı ile ilgili verileri yayınlama yasağı talebiyle El Cezire televizyonu aleyhine dava açtığını, mahkemenin de tek yanlı yasaklama emri verdiğini bildirdi.

Habere göre Şilluris, El Cezire’nin “Cyprus Papers” röportajının British Academy Television Awards (BAFTA) örgütünün 6 Haziran’daki ödül töreninde Current Affairs kategorisinde aday olduğunu 28 Nisan 2021’de basından öğrenmesi üzerine mahkemeye başvurdu, mahkeme de hazır bulunabilmesi için uygun zaman aralığında bildirim yapmaması nedeniyle El Cezire’nin gıyabında gerçekleştirdiği duruşmada “El Cezire’nin ‘Cyprus Papers’ röportajı çerçevesinde oluşturduğu Dimitris Şilluris ile ilgili malzemeyi yayınlaması yasaktır” kararı aldı.

Alihtia da haberi manşetten “Nikos Anastasiadis… Hesap Verme, Suçunu Kabul Etme ve Özür… ‘Raporda Başkan’ın veya Hükümetinin Yolsuzluk Güdüsü Saptaması Yok’… Yatırım Karşılığı Vatandaşlık Uygulamasıyla İlgili Siyasi Gerilim 40 Yıllık Siyaset Hayatımın En Acı Dönemi” başlık ve spotlarıyla verdi.

Fileleftheros da habere “Vatandaşlıklar İçin ‘Halktan özür Diliyorum’… Başkan Anastasidis’ten Mea Culpa (benim suçum)” başlığını attı.

