Anastasiadis, Tatar'a taziyelerini iletti
Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, babasını kaybeden Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ı arayarak taziyelerini iletti.
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Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, babasını kaybeden Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ı arayarak taziyelerini iletti.
Güneydeki haber kaynaklarına göre, Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, yazılı açıklama yaparak Anastasiadis’in bugün Tatar’ı aradığını ve başsağlığı dilediğini kaydetti.
Kusios, Anastasiadis ile Tatar’ın Cenevre’deki gayrı resmi konferans çerçevesinde baş başa görüşme yapma konusunda anlaştıklarını da belirtti.
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Etiketler : anastasiadis, CENEVRE, ERSİN TATAR
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