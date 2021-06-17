Anastasiadis önce Lute sonra Guterres’le görüşecek

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, 22 Haziran Salı günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’la gerçekleştireceği görüşmenin ardından Brüksel’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le de görüşecek.

Fileleftheros gazetesi “Lute ve Sonra Guterres – Yeni Bir Gayriresmî Konferans İçin Görüşmeler” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un 22 Haziran Salı günü Kıbrıslı liderler Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşeceğini, Anastasiadis’in bu görüşmenin ardından Avrupa Konseyi toplantısına katılmak için gideceği Brüksel’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le bir görüşme yapacağını yazdı.

Lute’un liderlerle görüşmelerinin, yeni bir gayriresmî beşli konferans yapılıp yapılamayacağı konusunda belirleyici nitelikte olacağı iddia edildi.

Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in doğum günü sebebiyle İngiliz Yüksek Komiserliği’nde yer alan etkinlikte yaptığı konuşmada “BM kararlarına bağlı kalınması gerektiğine” dikkat çekti.

Anastasiadis, “Türkiye’nin, Münhasır Ekonomik Bölgemizde yasa dışı eylemlere gitmemesini, Maraş’ta statükoyu değiştirecek eylemlerde bulunmamasını ve Kıbrıs’ı daha fazla militarize etmemesini umut ediyorum. Bu tür eylemler, müzakerelerin yeniden başlaması için çok olumsuz gelişme niteliğinde olur” şeklinde konuştu.