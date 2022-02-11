Anastasiadis Michel'den AB'den Kıbrıs sorununun çözümü için girişimlerde bulunmasını istedi

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Brest'te Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmede, Avrupa Birliği'nden Kıbrıs sorununun çözümü için girişimlerde bulunmasını ve belirli Güven Artırıcı Önlemlerin tanıtılması ve uygulanmasına yardımcı olmasını istedi.

Hükümet sözcüsü Marios Pelekanos yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in Kıbrıs Rum tarafının önerdiği belirli Güven Artırıcı Önlemlerin de Kıbrıs Türk örgütlü gruplar tarafından desteklendiğini kaydettiğini belirtti.

Anastasiadis ayrıca, Kıbrıs sorununa çözüm için üzerinde anlaşmaya varılan temeli bir kez daha reddeden Türkiye Dışişleri Bakanı'nın dün söylediklerine atıfta bulunarak, “Türkiye hükümetinin devam eden provokatif açıklamalarından duyduğu hayal kırıklığını” dile getirdi.