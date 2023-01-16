Anastasiadis Kral Charles’la görüştü

İngiltere’de resmi temaslarını sürdüren Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis, Kral Charles’la bir araya geldi.

Twitter hesabından fotoğraf paylaşan Anastasiadis, dostane bir görüşme yaptıklarını ve Kıbrıs ile Birleşik Krallık arasındaki iş birliği, Commonwealth gündemi, Çevresel Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği konularını ele aldıklarını bildirdi.

Anastasiadis, Kral Charles’ı Kıbrıs konusundaki son gelişmelerden de haberdar ettiğini kaydetti.

Charles-Anastasiadis görüşmesinde eşleri de hazır bulundu.