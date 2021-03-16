Anastasiadis ‘karnaval’a öfkelendi

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis bu akşam yaptığı topluma sesleniş konuşmasında, Limasol’da Covid-19’u önlemek için uygulanan sağlık kurallarına uymayarak karnaval düzenleyenleri sert eleştirdi.

Anastasiadis “Limasol'da pandemiyle mücadele çabalarımızı engelleyen kabul edilemez olaylara müdahale etmek zorunda kalmaktan büyük üzüntü duyuyorum” dedi.

Pazar günü Limasol'da, sağlık önlemlerine meydan okuyarak yüzlerce insanın sokaklara döküldüğü karnavala işaret eden Anastasiadis, vatandaşlarını söyledikleriyle hedef alma niyetinde olmadığını ama gerçeklerin ortada olduğunu vurguladı.

Ülkenin ikinci büyük hastanesi olan Limasol’daki hastanenin şu anda kapasitesinin yüzde 70’inin Limasollu hastalarla dolduğunu söyleyen Anastasiadis, 1 ile 15 Mart arasındaki Covid-19 ölümlerinin yüzde 90’ının da Limasollular olduğunu kaydetti.

Kıbrıslı Rum lider ayrıca geride kalan iki haftada saptanan 4 bin 571 vakanın yüzde 61’ine denk gelen 2 bin 788 vakanın Limasol’dan çıktığına da dikkat çekti.

Anastasiadis, tüm vatandaşlarını uyardı, azınlık bir grubun “pervasız ve bilinçsiz” davranışı nedeniyle, ülkenin yeniden kapanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Pandeminin sonlarına yaklaşıldığına inandığını kaydeden Nikos Anastasiadis, azınlık bir grubun pervasız eylemlerinin tüm ülkeyi tehlikeye atmasına izin vermeyeceğini yineledi. (YD)