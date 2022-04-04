Anastasiadis, Karadağ'a gidiyor

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic’in daveti üzerine iki günlük resmi bir ziyaret için Karadağ'a gidiyor.

Eşi Andri Anastasiadis’in eşlik edeceği Anastasiadis, Karadağ’da bir dizi görüşme gerçekleştirecek. İki ülkenin heyetlerinin katılacağı görüşmeler başkent Podgorica'daki Başkanlık Sarayı’nda yer alacak.

Toplantıda Kıbrıs ve Karadağ arasındaki ikili ilişkiler, Kıbrıs konusundaki gelişmeler ve Türkiye’nin Kıbrıs'a yönelik eylemleri ele alınacak.

Anastasiadis'in 6 Nisanda ülkenin Başbakanı Zdravko Krivokapit ile bir toplantı yapacağı, Deniz Müzesi'ne ve Tivat şehrinin marinasını ziyaret edeceği belirtiliyor.