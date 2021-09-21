Anastasiadis: İstediğim kadar iyimser değilim

Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis bu akşam New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.

“Resmi olmayan üçlü yemeğin” önümüzdeki Pazartesi günü gerçekleşeceğini doğrulayan Anastasiadis, “Erdoğan, Tatar ve Çavuşoğlu’nun iki devletli bir çözüm konusunda sürekli söyledikleri nedeniyle” istediği kadar iyimser olmadığını söyledi. New York'ta düzenlediği basın toplantısında, Güvenlik Konseyi'nin, Avrupa Birliği'nin ve birçok ülkenin sert kınamalarının ardından Türkiye ve Ersin Tatar'ın Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik tutumlarını değiştireceklerini umduğunu ifade etti.