Anastasiadis, İngiltere Kralı Charles’la görüşecek

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in İngiltere ziyareti çerçevesinde İngiltere Kralı Charles’la görüşeceği bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteleri, İngiltere’ye ziyaret gerçekleştirmekte olan Anastasiadis’in İngiltere Kralı Charles’la görüşeceğini yazdılar.

Gazete, Anastasiadis’in Kral Charles’la pazartesi günü gerçekleştireceği görüşmede Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki "kışkırtmaları hakkında bilgi vereceğini”, Kıbrıs Cumhuriyeti ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin de görüşmede ele alınmasının beklendiğini aktardı.